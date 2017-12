Du 1er au 5 janvier, jouez sur France Bleu Gascogne pour gagner votre galette des rois pour 6 personnes avec la fédération de la boulangerie des Landes. Bonne chance à tous !

Toute l’année, France Bleu Gascogne valorise l’artisanat et une fois par an la Galette des rois est à l’honneur ! Du 1er au 5 janvier, jouez avec nous au 05.58.46.50.50, et gagnez une galette pour 6 personnes.

Comment se régaler en famille ou entre amis ? Ecoutez France Bleu Gascogne à 6h15 (sauf le 1er janvier), 7h15 et 10h15. Si vous faites partie des gagnants, il vous suffira de vous rendre chez l’artisan boulanger ou l’artisan Boulanger Pâtissier le plus proche de chez vous pour retirer votre Galette des Rois.

Galette des rois pour 200 personnes ! © Radio France - FB Béarn

Les artisans sont toute l’année à la recherche de la qualité. Pour preuve, Il y a quelques jours avait lieu le concours de la meilleure galette feuilletée primeur : l’occasion pour eux de toujours se remettre en question et de valoriser le travail artisanal.

Voici les Les lauréats de cette année :

Erick Fogret « Le Fournil de Losa » à Sanguinet, Christophe CALOT pâtissier « aux Délices des Pains » à Saint Vincent de Tyrosse et Rebecca Becker apprentie pâtissier chez M. Lartigue à Créon d’Armagnac

Tous les trois participeront au master régional qui aura lieu 11 janvier 2018 à Bordeaux. En attendant ce rendez-vous, toute l’équipe de France Bleu Gascogne vous souhaite de vous régaler !