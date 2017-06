Gagnez des gants en cuir SEQUOIA ROSTAING en jouant au bruit qui court sur France Bleu Gascogne

Jusqu'au 30 juin, venez tenter votre chance au jeu "le bruit qui court" pour gagner des gants de jardin en cuir SEQUOIA ROSTAING. Rendez-vous dès 11h sur France Bleu Gascogne.

Les travaux de plantation, taille, bêchage, désherbage, et débroussaillage mettent les mains à rude épreuve. Afin de les protéger des égratignures, coupures, chocs et irritations, les gants s’imposent comme garantie de confort et de sécurité. Ceux récemment mis au point par ROSTAING, fabricant de gants de protection ultraperformants, sont tout indiqués pour ce type de travaux. En effet, les nouveaux gants de jardin en cuir SEQUOIA ROSTAING assurent non seulement la protection du jardinier, en milieu humide ou sec, mais améliorent aussi son confort car le matériau dont ils sont faits est à la fois étanche et « respirant ».

Issus de la gamme Pro de ROSTAING, les gants SEQUOIA sont parfaits pour le désherbage, la plantation, et plus spécifiquement tous les travaux en milieu humide. La paume en cuir hydrofuge est imperméable alors que le dos est fait d’un tissu technique innovant RIPSTOP composé de trois couches ; une matière anti-griffures, une membrane respirante et étanche, et une doublure confort en velours.