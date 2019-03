Gagnez des invitations pour Faust par la Fabrique Opéra Val de Loire

France Bleu Orléans vous invite à l'Opéra! Découvrez Faust au zénith d'Orléans les 22,23 et 24 mars.

Après les succès de Carmen, de La Flûte enchantée, d’Aïda, et de My Fair Lady, La Fabrique Opéra Val de Loire revient à la langue française et choisit Faust de Charles Gounod pour son cinquième opus. Laissez-vous transporter par la musique et les chœurs de cette œuvre qui compte parmi les plus célèbres opéras français et venez découvrir le pacte diabolique qui unit Faust à Méphistophélès…