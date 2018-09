Participez à la "vie de Château" du lundi au vendredi de 11h à 12h et gagnez un dîner-spectacle pour deux au Cabaret l'Insolite !

Devenue une référence nationale, c’est dans la durée que le CABARET L’INSOLITE, situé en rive gauche, quartier Saint Marceau à Orléans, multiplie les étoiles dans le ciel Orléanais depuis 1988.

Dans la plus pure tradition des cabarets transformistes, au cœur d’un cadre douillet et feutré, Le CABARET L’INSOLITE ouvre à ses visiteurs une parenthèse magique ou le rire côtoie le rêve, l’espièglerie et le talent.

Et c'est parti pour la nouvelle revue anniversaire qui célébrera nos 30 ans de merveilles !

Un spectacle virevoltant sue un rythme effréné, rempli de plumes, de strass et de paillettes, mélangeant des ressemblances inédites, de l'effeuillage, de l'émotion et de l'humour corrosif avec une participation active du public.