Gagnez des invitations pour le concert des Beach Boys à l'Olympia

Le 01 Juin les mythiques Beach Boys jouent à l'Olympia de Paris.et nous vous offrons l'occasion d'aller assister à ce concert exceptionnel au 01.42.30.10.10

4 Mars 1963. Direction les plages, les vagues, en écoutant dans la décapotable cheveux aux vents ce qui va devenir le premier tube d’un groupe, formé de 3 frères : Brian, Carl et Dennis Wilson, leur cousin Mike Love et un ami : Al Jardine... Ce sont les Beach boys.

La surf music, emblématique des années 60, est née bien sur en Californie. En France, elle n’aura pas le même impact : la preuve en cet hiver 1963 c’est Sheila et ses couettes débridées qui cartonne en haut des hits parade avec « L’école est finie » .

« Surfin USA » fait partie des 500 chansons qui ont façonné la Musique du « Rock and Roll Hall of Fame », le musée, le panthéon du Rock and Roll situé à Cleveland. En 1963 le titre atteint la troisième place du Billboard (le classement des meilleures ventes au Etats Unis) , et connaît le même succès en Australie au Canada en Suède et en Angleterre .