Gagnez des kits Expériences Armagnac et votre dîner de gala à la villa Mirasol en jouant sur France Bleu Gascogne

Du 2 au 6 octobre, écoutez France Bleu Gascogne à 10h30 et gagnez des kits Expériences Armagnac comprenant 4 verres Tulipe Cristallin HP sans plomb, estampillés Armagnac 15cl et des livres "La cuisine à l'Armagnac" de Florence et Jean Castarède. Et pour l’un d’entre vous, un Dîner de Gala Alliances Gourmandes pour 2 personnes à la villa Mirasol en présence des domaines de Luquet, Ognoas, Prada et de la maison Darroze.

La Villa Mirasol va mettre la plus vieille eau-de-vie de France au premier plan durant cinq jours pendant lesquels, le grand public pourra découvrir tout son artisanat, ses hommes, ses femmes, ses terroirs, ses cépages spécifiques et comment déguster et apprécier ce nectar aux vertus méconnues.

villa Mirasol table © Radio France - Bernard Tessier

Voici l'essentiel du programme proposé par la villa Mirasol

✦ Mercredi 4 octobre à 19h00 - Challenge Cocktail à l’Armagnac Proclamation du palmarès, suivi d’un apéro-concert avec le groupe The Three Gamberros, (Country, folk, Bluegrass, et traditionnel mexicain).

✦ Jeudi 5 octobre à 18h30 - Table-ronde sur le thème: “Spiritueux et nouveaux modes de vie: quelle place pour l’Armagnac?”. Avec la participation de Michel Cardoze, journaliste; Dominique Fournier, anthropologue au CNRS; Jean-Pierre Xiradakis, chef cuisinier; Jean-Philippe Balay, producteur d’Armagnac, et un Bartender.

✦ Vendredi 6 octobre à 20h30 - Dîner de gala Alliances Gourmandes en présence des domaines de Luquet, Ognoas, Prada et de la maison Darroze Menu à 50€, dégustations comprises.

✦ Samedi 7 octobre de 09h30 à 11h30 - Déguster et connaître l’Armagnac animé par Michel Maestrojuan, oenologue et producteur d’Armagnac. L’après-midi : Visite du Domaine d’Ognoas ou château Rvignan, sur inscription. Participation de 15€ sur inscription.