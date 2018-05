Jusqu'au 27 mai, à l'occasion de l'opération "jardins en fête", jouez sur France Bleu Gascogne pour gagner des packs sécateur + gants de jardin. Appelez nous au 05.58.46.50.50. pour tenter votre chance !

Jusqu'au 27 mai, à l'occasion des "jardins en fête", venez jouer sur France Bleu Gascogne pour remporter un pack comprenant un sécateur Fiskars et des gants de jardin de chez Rostaing. Ecoutez attentivement notre radio et appelez-nous au 05.58.46.50.50.

Le sécateur de jardin Fiskars est un véritable outil de jardinage professionnel. Son mécanisme, à enclume ou à lame franche, dépend de la nature du bois à couper. Le sécateur à crémaillère est idéal pour le bois vert et pour découper proprement. Le sécateur à enclume possède une seule lame, doublée d'une enclume, qui permet de couper efficacement le bois mort ou difficile et les branches plus petites.

coupe avec sécateur - Fiskars

Les gants de Rostaing ont des usages variés : ils peuvent être utiles pour les travaux coupants ou huileux, la manutention etc...