Gagnez des Pass Musées avec France Bleu Lorraine

France Bleu Lorraine vous offre vos Pass Musées pour profiter des musées de votre région en famille durant l'été.

Le Museums-PASS-Musées est une carte d'accès valable dans 320 musées, châteaux et jardins en France, en Suisse et en Allemagne. Le Museums-PASS-Musées vous offre l'accès gratuit durant 30 jours,ce Pass sera activé dès votre 1ère visite dans les expositions permanentes et temporaires de tous les musées membres. Vous pouvez également emmener jusqu'à 5 enfants de moins de 18 ans au musée, et ce sans aucune obligation de lien de parenté. Visiter des expositions passionnantes, faire de longues promenades dans des châteaux et jardins romantiques ou encore visiter un musée durant quelques minutes: Voilà ce que vous propose le Museums-PASS-Musées !

Vous trouverez toutes les informations sur les musées partenaires sur http://www.museumspass.com/fr/