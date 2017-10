Gagnez des places pour le Cirque de St Petersbourg

France Bleu Orléans vous offre des invitations pour emmener vos enfants au cirque, restez à l'écoute !

Le Grand Cirque de Saint Pétersbourg vous présente son tout nouveau spectacle « Les stars du Cirque de Russie » !

Accompagné par le folklore des chants et des ballets Russes, laissez-vous emporter au pays des steppes et des Toundras, avec une pléiade d’artistes qui font la tradition et la renommée du cirque Russe à travers le monde.

Cette nouvelle création fait appel à des attractions acrobatiques de haut niveau, des gymnastes étonnants, des animaux surprenants , des clowns poétiques et hilarants et des invités inédits !

Avec le cirque, l’émotion est toujours au rendez-vous, c’est pour cela que le célèbre Cirque de Saint-Pétersbourg s’engage à proposer le meilleur spectacle.

La féerie du cirque se transmet de génération en génération, et c’est ainsi l’occasion de partager un vrai moment de bonheur en famille.

Renseignements et réservations:

Au parc des expositions d'Orléans du 28 octobre au 1er novembre.

www.cirque-saint-petersbourg.com et points de vente habituels