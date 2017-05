Gagnez des places pour Phil Collins le 19 juin à l'AccorHotels Arena

Toute la journée, gagnez des places pour le concert de Phil Collins le 19 juin à l'AccorHotels Arena au 01.42.30.10.10

Même si il estime que sa carrière est terminée, Phil Collins s'est attelé à la réédition de ses 8 albums solos dans le but de toucher une nouvelle génération d'auditeurs. "Face Values" et "Both Sides" ne sont que le début d'une longue campagne. L'occasion pour lui de faire une tournée et de passer par l'AccorHotels Arena à Paris. Pour France Bleu, il évoque les circonstances qui l'ont amené à la création de "Face Values", et de son tube "In the air tonight".