A partir du 29 janvier, faites vous plaisir en tentant de remporter des lots Api' Sens. Il s'agit de produits cosmétiques bio qui sont 100% Made in Landes ! Alors n'hésitez pas à jouer entre 10h et 11h dans la vie en Bleu avec Marie-Cécile Gardey. Et si vous arrivez trop tard, vous allez pouvoir tenter votre chance du 4 au 8 février à 16h20 avec Nathalie Benoy. Rendez-vous au 05.58.46.50.50. Bonne chance !

produits - Api'Sens

Née de la passion des abeilles et de l’amour de la cosmétique, Api’Sens est une marque de produits bio 100% MADE IN LANDES ! Entièrement créés, fabriqués et conditionnés à Amou au cœur de la Chalosse, les produits cosmétiques Api’Sens puisent le meilleur de la ruche et des actifs végétaux issus de la région pour vous offrir qualité, traçabilité et efficacité ! Elle a d’ailleurs été récemment récompensée pour son produit phare élu MEUILLEUR PRODUIT BIO 2018 !