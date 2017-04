Gagnez des produits nettoyants Techniseal en jouant sur France Bleu Gascogne

A partir du 24 avril, venez jouer sur France Bleu Gascogne pour remporter des produits nettoyants Techniseal. Appelez-nous au 05.58.46.50.50.

Voici les différentes sortes de produits que vous pouvez gagner :

- Du nettoyant dégraissant plus spécifiquement destiné aux pavés et dalles de béton. Il dissout et déloge la graisse et ne laisse aucune pellicule grasse après rinçage, que votre surface soit protégée ou pas.

nettoyant dégraissant Techniseal © Radio France - Bernard Tessier

- Du shampoing toujours destiné aux pavés et dalles de béton. Il enlève la saleté incrustée et ravive la couleur. Son usage est recommandé avant l'application d'une protection.

Shampoing Techniseal © Radio France - Bernard Tessier

- Une protection hydrofuge WR6 pour vos surfaces poreuses. cela concerne la brique, le béton ou la pierre.