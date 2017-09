Gagnez des repas à la villa Mirasol à Mont de Marsan en jouant sur France Bleu Gascogne

A l'occasion de la fête de la gastronomie, France Bleu Gascogne vous fait gagner des repas à la Villa Mirasol à Mont de Marsan. Jouez avec nous au 05.58.46.50.50, du 17 au 20 septembre.

Pour la fête de la gastronomie 2017, la cuisine gasconne est dans tous ses états ! France Bleu Gascogne vous propose de gagner des repas à la villa Mirasol à Mont-de-Marsan, où l'on aime bien cultiver l’art de vivre à la gasconne : la cuisine, composante fondamentale, y est célébrée chaque jour. Vous avez déjà l'eau à la bouche ? Alors venez jouer du 17 au 20 septembre sur votre radio préférée au 05.58.46.50.50. Bonne chance à toutes et tous !

Pendant la fête de la gastronomie, du 21 au 24 septembre, la villa Mirasol propose de nombreuses rencontres et animations autour de la cuisine Gasconne. En voici les temps forts :

Jeudi 21 septembre à 18h30 une conférence-lecture sur l'invention d'une tradition culinaire gasconne par Christian Coulon, professeur émérite de sciences politiques, spécialiste de l’Islam en Afrique et des pratiques culinaires et gastronomiques du Sud-Ouest avec le concours de la comédienne et collaboratrice de France Bleu Gascogne Isabelle Loubère

Vendredi 22 septembre à 18h30 : Une table-ronde sur la cuisine gasconne d’aujourd’hui avec Joel Raffier, journaliste, Frédéric Dubern, cuisinier et auteur de « Connaître la cuisine landaise », et Pierre Duplantier, éleveur de volailles à Méracq et Pierre Matayron, éleveur de porc noir et de boeuf gascon et autres professionnels des métiers de bouche. La table-ronde est animée par Christian Coulon.

Samedi 23 septembre : Déjeuner caritatif à 12h30 avec tapas et couscous gascons, la cuisine gasconne métissée, en présence de Christophe Roca, chef de cuisine de « LA cuisine du Moun », Khadija, … et une peña gastronomique landaise . Participation aux frais : 20 €

Enfin du 21 au 24 septembre au restaurant de la villa, Armando Nogueira revisite la cuisine gasconne dans ses menus « Expression gourmande » à 30 € et « Festin des saisons » à 40 € avec des plats emblématiques tels que la friture de pesquits, le tourin à la tomate, la poule au pot, l’astrade d’anguille, l’estofet de morue, la poule noire à l’oignon doux et son escauton de maïs, l’épaule d’agneau en gasconnade, le russe à la pistache, comme à Dax et la tourtière landaise Mirasol, sorbet à la blanche d’Armagnac.