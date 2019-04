Gagnez des saucisses à l'occasion de la fête de la saucisse de St Hippolyte

France Bleu Belfort Montbéliard vous offre de la saucisse à l'occasion de la fête de la saucisse de St Hippolyte

Le 5 mai 2019, aura lieu la 32° foire à la saucisse de St Hippolyte. De nombreux stands, animations, une belle ambiance et un défilé de chars auront lieu durant toute la journée. Des menus mettant la saucisse à l'honneur vous seront proposés.

Confectionnée par les deux bouchers du coin, la belle de Saint-Hippolyte prend sa place entre la saucisse de Montbéliard et celle de Morteau. Odorante et goûteuse, elle est préparée dans le plus grand secret. Si l’on ne connaît pas le dosage, ni la composition des assaisonnements, on peut être assuré qu’elle est faite de maigre de porc franc-comtois.

Tout est naturel chez la Saint-Hippolyte. Salée au sel de cuisine, garantie sans conservateurs, longuement fumée sur un lit de sciure de résineux, elle possède un fumet particulier et inégalable !

Saint-Hippolyte vous attend en famille ou entre amis pour fêter sa reine dans une atmosphère conviviale !

Pour gagner votre kilo de saucisses, c'est très simple: du 29 avril au 3 mai, Alexandra Mehn vous posera une question dans l'émission "On cuisine ensemble" . Il vous faudra alors nous appeler au 03 84 22 82 82 et nous donner la bonne réponse. Si vous êtes sélectionné, vous repartirez avec un bon pour retirer vos saucisses le jour de la fête de la saucisse de St Hippolyte.

Le centre ville de Saint Hippolyte sera entièrement piétonnier ce jour-là .Vous pourrez donc vous promener en toute sécurité ce jour-là.