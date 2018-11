Gagnez des ustensiles de cuisine ou un bon d'achat pour du café en jouant dans "On cuisine ensemble"

France Bleu Belfort Montbéliard vous offre des ustensiles de cuisine ou un bon d'achat pour du café en jouant dans "On cuisine ensemble"

Tous les jours, du lundi au vendredi, entre 10h et 10h45 , Alexandra Mehn et le chef vous poseront une question dans l'émission "On cuisine ensemble". Il suffira alors de nous appeler au 03 84 22 82 82 et de nous donner la bonne réponse. Si vous êtes sélectionné, vous repartirez avec un ustensile de cuisine ou de pâtisserie.

Lundi des boites micro-ondables, mardi une machine pour faire de délicieux biscuits, mercredi un moule à cake, jeudi ce sera une poêle à paella émaillée et vendredi un bon d'achat de 20€ seront mis en jeu pour acheter du café