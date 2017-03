Gagnez l'album et vos places pour le spectacle Hit-Parade à Metz ou à Nancy

Plongez au coeur des années 70 avec le spectacle Hit-Parade, en avril dans votre région. France Bleu Lorraine vous offre l'album et des places !

Retrouvez les plus grands tubes de Claude François, Dalida, Mike Brant et Sacha Distel dans le spectacle événement Hit-Parade... en hologrammes... avec une troupe de musiciens, comédiens et danseurs en live, sur la scène des Arènes de Metz le 7 avril 2017 à 20h30, et sur la scène du Zénith de Nancy le 8 avril 2017.

France Bleu Lorraine vous offre l'album et vos places pour le spectacle Hit-Parade

Deux chances pour vous de les remporter. Appelez-nous lors de notre journée spéciale en direct sur l'antenne de France Bleu Lorraine le 20 mars 2017. Où inscrivez-vous au tirage dans notre module de jeu ci-dessous avant le 19 mars minuit.

Le spectacle Hit-Parade, c'est quoi ?

Claude François, Dalida, Mike Brant et Sacha Distel sont de retour sur scène dans une comédie musicale intitulée "Hit-Parade" ! Ce show audacieux vous embarque dans un voyage dans le temps pour vous faire vivre des moments de chansons exceptionnels. Plongée au cœur des années 70, lors de l'enregistrement d'une émission télévisée dans laquelle vous découvrirez grâce à la magie des effets spéciaux la renaissance de vos idoles : Claude François, Dalida, Mike Brant et Sacha Distel. Grâce à des procédés techniques poussés, les équipes françaises du film d'animation 3D "Moi, moche et méchant" ont reconstitué virtuellement les artistes disparus sous forme d'hologrammes. Sur scène et durant plus d'une heure et demie de spectacle, six comédiens et douze danseurs en chair et en os feront le show au milieu de ces légendes de la musique ! Venez vivre ou revivre un moment inoubliable avec vos artistes favoris, dans une ambiance festive pleine d'émotion !