Gagnez la bible du barbecue avec France Bleu Elsass

A vos barbecues ! France Bleu Elsass vous offre les meilleures recettes à tester dès les beaux jours.

L'ouvrage idéal pour les fans de barbecue qui souhaitent renouveler leurs idées de grillades ! La bible du barbecue, aux éditions Larousse, contient 160 recettes et des conseils pour bien réussir vos soirées d'été.

France Bleu Elsass vous offre LA bible du barbecue

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 28 mai 2017 à minuit. Bonne chance.

La bible du barbecue, aux éditions Larousse

L’ouvrage débute sur des questions et réponses techniques : allumer un barbecue à charbon de bois ou au gaz, nettoyer l’appareil… et une présentation du matériel nécessaire. Viennent ensuite 6 chapitres sur toutes les viandes, poissons et autres produits à griller au barbecue :

la viande rouge : 23 techniques (cuire des steaks, découper un faux-filet…) et 40 recettes (hamburger californien au guacamole, boulettes d’agneau et salade grecque…)

le porc : 19 techniques (assaisonner un rôti de porc, préparer des côtes de porc…) et 22 recettes (porc au paprika, médaillons de porc sauce aux haricots…)

la volaille : 23 techniques (rôtir un poulet, préparer une dinde…) et 27 recettes (ailes de poulet miel-ail, poulet à l’orange, hamburgers de dinde au bacon…)

les fruits de mer et poisson : 15 techniques (griller des huîtres, griller des filets de poisson dans des feuilles de banane…) et 35 recettes (paella, crevettes à la thaïe, salade de thon à la mangue, …)

les légumes : 20 techniques (griller du maïs, des artichauts…) et 27 recettes (brocolis au citron, pizza champignons-mozza, aubergines grillées…)

les fruits : 6 techniques (griller des pommes, des ananas…) et 10 recettes (panna cotta au citron et figues grillées, mini-cakes à la pêche…)

En fin d’ouvrage, un guide indique :

les assaisonnements, marinades et sauces à utiliser pour accompagner les différents types de recettes ;

ce qu’il faut savoir sur chaque produit utilisé : le poids des différents morceaux et le temps de cuisson adapté, la congélation, l’huile à utiliser…

les conseils pour bien choisir et entretenir son barbecue et quelques recommandations de sécurité.

Pour tous les amateurs de grillades au barbecue, du débutant à l’expert.