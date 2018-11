Gagnez le coffret Charles Aznavour : 20 CD plus de 450 titres accompagnés de 35 raretés

Fin des années 40, Charles Aznavour commence à enregistrer sur Decca puis Ducretet Thomson. 1960, Charles Aznavour signe chez Barclay. Le succès est immédiat ! Commence alors le règne absolu d’un géant. L’artiste enchaîne les standards sans discontinuer sur le label d'Eddy Barclay.

Je m’voyais déjà, La bohême, Emmenez-moi, Il faut savoir, Les comédiens, For me, formidable, La Mamma, Que c’est triste Venise,... et tant d'autres hits resteront, jusqu’à aujourd’hui, dans l’ADN de chaque français.

À travers les décennies, Charles Aznavour devient le chanteur français le plus connu, le plus célébré, le plus honoré dans le monde. Au-delà de ses dizaines de tubes et ses 94 ans, Charles Aznavour est maintenant la légende vivante de la chanson française. Un artiste d'exception qui sera encore en tournée mondiale en 2018 et 2019 avec 6 dates en France.

Gagnez "Les Années Barclay 1960–1983"

20 CD plus de 450 titres accompagnés de 35 raretés

Livret 48 pages

27 albums originaux en français, 2 albums en anglais, 2 albums en italien

2 albums en espagnol, 2 albums en allemand, 2 live rarissimes

A vous de jouer !