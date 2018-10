De ses débuts discrets dans les kermesses et cabarets bruxellois jusqu’à ses adieux à la scène en passant par son incroyable retour discographique en 1977 avec l’album Les marquises, le parcours foudroyant de Jacques Brel s’inscrit au panthéon de la chanson française.

En 1953, Brel entame une carrière internationale traversée de standards éternels et de performances scéniques d’une ferveur et d’une intensité sans égales.

Cette vertigineuse ascension subira un coup d’arrêt en 1966 : « J’ai tout dit dans mes chansons », déclare un Jacques Brel lassé des tournées sans fin en annonçant sa retraite lors d’une prestation historique à L’Olympia.

Au lendemain de ses premiers adieux, Jacques Brel publiera encore trois albums, il triomphera dans la comédie musicale L’Homme de la Mancha et au cinéma (huit films en tant qu’acteur, deux en tant que réalisateur) avant de disparaître en 1978 à l’âge de 49 ans, laissant derrière lui une oeuvre d’exception reliant la poésie et la réalité, le rêve et la révolte, la tendresse et la force.

21 CD et plus de 310 titres.

13 albums studio de 1955 à 1977 : Jacques Brel et ses chansons - Quand on n’a que l’amour - Au printemps - La valse à mille temps – Marieke - Les bourgeois - Les bonbons - Ces gens-là - Brel 67 - J’arrive - L’homme de la Mancha - Jacques Brel – Ne me quitte pas - nouveaux enregistrements de 1972 - Les Marquises.

7 albums Live : Brel au Trois Baudets 1957 – Olympia 61 - Jacques Brel à Knokke - Olympia 64 - Les adieux à l’Olympia 1966 - Roubaix 1967 - Brel en scènes.

1 livre de 48 pages richement illustré.

Introduction rédigée par France Brel.

Une sélection de propos recueillis lors d’interviews, d’échanges, de rencontres et de conversations… choisis par France Brel pour présenter l’œuvre de Brel et la vie de Jacques avec le souci de « lui donner la parole ».

