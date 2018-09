Tourné à Port-Vendres dans les Pyrénées-Orientales, Les Municipaux, ces héros, le film des Chevaliers du Fiel met en scène des personnages déjà bien connus des auditeurs de France Bleu et des fans des Chevaliers du Fiel. France Bleu vous offre le DVD !

L'histoire

Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne française... Magnifique et tellement français : un maire bling-bling et des employés municipaux toujours à fond !

À fond dans les acquis sociaux, à fond contre les cadences infernales, à fond... dans la déconne... celle qui fait qu'on les aime... Et si de plus ils deviennent des héros alors il n'y a plus aucune raison de ne pas s'inscrire à ce voyage dans la vraie vie.

Les Chevaliers du Fiel au quotidien sur France Bleu