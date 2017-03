Gagnez le grand guide des plantes potagères et un kit jardinage avec France Bleu Elsass

Pour l'arrivée du printemps, jouez et gagnez votre kit d'outils et un livre pour bien choisir vos plantes potagères avec France Bleu Elsass.

Il est temps de vous attaquer aux premières plantations dans votre potager, c'est le printemps ! France Bleu Elsass vous offre un kit d'outils et le livre indispensable pour choisir vos plantes potagères.

Pour vous, le Grand guide des plantes potagères, histoire, origine, variétés, culture, nutrition de Valérie Garnaud et Odile Koenig.

Savez-vous que l’artichaut s’invitait déjà à la table des Romains ? Ou que du céleri a été retrouvé dans le tombeau de Toutankhamon ? Connaissez-vous les vertus médicinales du cumin ou de l’hysope ? Ou encore l’origine chinoise du crosne du Japon ? Savez-vous que le laurier-sauce est plus rustique qu’il n’y paraît ? Ou qu’il existe des courges d’été ?

Riche de multiples enseignements et anecdotes, ce Grand guide des plantes potagères fait la part belle à l’histoire et à l’origine de chaque légume mais aussi à ses caractéristiques botaniques et à ses principales variétés. Les bienfaits des légumes n’étant plus à démontrer, leurs atouts gustatifs et nutritionnels sont également présentés en détail. Et si vous voulez vous lancer dans la culture, vous n’aurez qu’à suivre les conseils pratiques des deux auteurs spécialistes pour faire pousser vos légumes favoris.

