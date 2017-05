Gagnez le livre Anges et esprits de la nature avec France Bleu Elsass

Vous croyez aux anges et aux esprits de la nature ? France Bleu Elsass vous offre ce livre étonnant.

Il n'existe pas de mode d'emploi pour voir les anges, d'autant qu'ils peuvent revêtir toute sorte d'apparence et que ce sont eux qui nous choisissent. Une chose est certaine le destin connaît nos rêves et les anges aussi. Ce livre nous les rend presque palpables et visibles. Il raconte les anges et tous les autres êtres invisibles qui peuplent notre terre et le ciel et parvient à nous réintégrer au sein de cet univers dont nous nous sentons exclus.

"Anges et autres esprits de la nature" de Carine Zoller est paru aux ID éditions.

