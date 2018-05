Pour les amoureux des félins, France Bleu Elsass vous offre ce livre pour mieux comprendre votre chat.

Secret, individualiste, énigmatique – c’est ainsi que le chat est le plus souvent décrit. Pourtant, il n’est pas aussi mystérieux qu’il y paraît : ses mimiques et son langage corporel traduisent ce qu’il pense et ce qu’il sent.

Comprendre le comportement de votre chat en 180 photos

Avec un peu de temps et de sens de l’observation, vous saurez :

• ce qu’expriment les moustaches, les yeux, la posture et la queue,

• si votre chat est de bonne ou de mauvaise humeur,

• si les bagarres avec les congénères sont des confrontations sérieuses ou des jeux entre copains.



Le docteur Brigitte Rauth-Widmann, biologiste experte en chats, répertorie les comportements typiques du chat à l’aide de photos expressives, expliquant chaque situation de manière accessible.

France Bleu Elsass vous offre le livre "Ce que pensent les chats" chez Larousse

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 13 mai 2018 à minuit.