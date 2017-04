Gagnez le livre de recettes Reflets de France avec France Bleu Elsass

250 recettes gourmandes à gagner en jouant avec France Bleu Elsass.

Le meilleur des produits et recettes de nos terroirs présenté par Loïc Bienassis et préfacé par Joël Robuchon, le chef le plus étoilé au Monde : le patrimoine culinaire de la France en plus de 400 images ! Une invitation à découvrir tous les reflets de la gastronomie française : 250 recettes gourmandes et produits typiques de nos « pays ». Joël ROBUCHON, Meilleur ouvrier de France, est une légende vivante : chef le plus étoilé du monde (il totalise 28 étoiles au Guide Michelin !), il a aussi été sacré « cuisinier du siècle » en 1990 par Gault & Millau et « meilleur restaurant du monde » en 1994 par le International Herald Tribune. Loïc BIENASSIS est spécialiste du patrimoine gastronomique français (il a notamment participé au dernier tome « Région Centre » de la collection « Le patrimoine culinaire de la France », publiée en 24 volumes chez Albin Michel.

Reflets de France : les recettes gourmandes et les produits typiques de nos "pays".

