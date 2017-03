Gagnez le livre Fêtes païennes, les grandes heures du calendrier sur France Bleu Elsass

A l'occasion du carnaval, France Bleu Elsass vous offre un livre sur les fêtes païennes pour découvrir l'histoire de cette tradition.

Remporter ce magnifique livre "Fêtes païennes, les grandes heures du calendrier" de Jean-Dominique Lajoux, aux éditions Delachaux et Niestlé, en jouant avec France Bleu Elsass.

Loin de correspondre à quelque besoin de transgression d'un ordre établi pour mieux s'y plier ensuite pour un nouveau cycle annuel, les fêtes célébrées dans les campagnes sont, au contraire de celles des villes, des survivances de rituels animistes dont les raisons sont à rechercher dans un besoin profond d'intégration de l'homme dans son environnement et dans l'univers. Les fêtes calendaires sont les vestiges de rites antiques donnant accès aux royaumes des Dieux.

Que représentent la saint Antoine, la saint Éloi, les saint Jean, Catherine ou Nicolas, et toutes les autres fêtes de saints. Quelles sont leurs origines, leurs relations avec les Églises chrétienne et orthodoxe, les manifestations et les rituels qui en marquent leur jour de commémoration. Sont-ils vraiment des intercesseurs auprès du Dieu chrétien ou bien les successeurs ou substituts des divinités du panthéon préchrétien. À moins qu’ils ne soient que la personnification de moments de l’année, c’est-à-dire une date célébrant un lever ou un coucher stellaire ou simplement un équinoxe ou un solstice sous les auspices de la Lune....

Pour participer, il vous suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 12 mars à minuit.