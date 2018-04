France Bleu Elsass vous offre un livre pour apprendre à manger mieux.

Le livre "La nouvelle chrono nutrition illustrée" propose une nouvelle approche de la chrononutrition basée sur 12 morphotypes, respect des biorythmes, programmes évolutifs, et plus de 30 recettes savoureuses.

Un premier chapitre sur les bases (réorganisation alimentaire, choix des aliments...), un deuxième qui développe les différents repas (lipides au petit déjeuner, féculents au déjeuner, fruits au goûter, poisson ou viande blanche au dîner...). Le troisième chapitre permet d'adapter la chrononutrition au quotidien, et notamment à une vie sociale (avec même des types de menus pour le restaurant). Arrivent ensuite des développements pour connaitre son poids idéal et sa silhouette parfaite, et les recettes.

