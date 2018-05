Les arbres de votre jardin recèlent toute une vie, à découvrir avec le cadeau que vous offre France Bleu Elsass.

Observer et identifier les hôtes de 60 arbres et arbustes.

Feuilles, écorces, racines, graine offrent des opportunités de colonisation à de multiples hôtes : végétaux, bactéries, champignons, insectes, oiseaux et bien d’autres animaux. Ce guide très illustré détaille les interactions complexes, parfois bénéfiques et parfois néfastes, que les arbres et arbustes entretiennent ainsi tout au long de l’année avec leur milieu.

Certaines astuces s’avèrent à la fois amusantes et ingénieuses, comme cette fourmi qui établit sa colonie dans un gland ou ces larves de coléoptères qui creusent des galeries dans l’écorce. Ces relations complexes d’interdépendance ou de cohabitation, le jeu des influences, les multiples formes de colonisation et les périodes idéales d’observation sont décrits ici avec entrain et érudition.

Un aperçu captivant de la diversité de la nature et de ses incroyables stratagèmes.

France Bleu Elsass vous offre "Les arbres et leurs hôtes" chez Delachaux et Niestlé

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 20 mai 2018 à minuit.