Véritable légende de la musique et co-auteur d’hymnes planétaires comme Djobi Djoba et Bamboléo, Chico a vendu plus de 20 millions d’albums. Depuis plus de 20 ans, avec son groupe composé de Mounin, Joseph, Kema, Babato, Tané, Kassaka et Rey, il parcourt le monde et transmet des valeurs de fête et de partage.

Les années passent et Chico et Les Gypsies restent toujours aussi populaires. Le groupe mené par l’ancien leader des Gipsy Kings enchaine les albums depuis le milieu des années 1990.

Chico & the Gypsies sont de retour avec Mi Corazon, un nouvel album aux tendances latines avec les reprises des plus grands tubes du moment en version gipsy ! Le premier extrait est Elle m’a aimé, emprunté à Kendji Girac. Place ensuite au tube Havana de Camila Cabello.

Si les titres de ce disque sont souvent bien connus du public, on y retrouve en prime l’essence de la musique du groupe : des couleurs lumineuses, une touche gipsy et des arrangements aux sonorités latines.