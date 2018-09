Gagnez un abonnement de 12 mois à la salle de sports Earn Training Center à Anglet + un chèque de 150€ à dépenser sur l'ensemble du magasin Intersport au Forum à Bayonne.

Du lundi 24 septembre 2018 au vendredi 28 septembre 2018 jouez dans "ça colle aux basques" pour gagner "Le pack sport'" de France Bleu Pays Basque. Un abonnement d'un an dans la nouvelle salle de sports d'Anglet Earn - Training Center + 150€ à dépenser dans le magasin Intersport du Forum à Bayonne.

Earn Training Center

Les coachs sportifs vous motivent et sont a votre service pour établir un plan personnalisé en fonction de vos envies, de vos besoins et de vos capacités (perte de points, renforcement musculaire etc).

► Découvrez les activités d'Earn Train Center

Un bon d'achat de 150€ à dépenser chez Intersport

Le "pack sport" de France Bleu Pays Basque c'est aussi un chèque de 150€ à dépenser sur l'ensemble du magasin Intersport au Forum à Bayonne.

Devenez le txapeldun

Votre défi quotidien, 1 minute pour répondre correctement à un maximum de questions. Des questions sur le Pays Basque, d'actualité et des questions sur la vie quotidienne. Votre objectif est de devenir le txapeldun et de conserver votre score jusqu'à la fin de la semaine. Jouez du lundi au vendredi sur France Bleu Pays Basque avec Lucas Rodriguez dès 11h au 05 59 59 17 17

Pas d'égalité possible

Il s'agit d'un score à battre ! Si vous notre txapeldun à 7 points, pour devenir le nouveau champion vous devez obligatoirement faire 1 point de plus et conserver votre score jusqu'au vendredi.