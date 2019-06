Passeport de l'été 2019 : gagner vos invitations pour visiter les plus beaux sites touristiques en Auvergne-Rhône-Alpes

En famille ou entre amis, cet été visitez les plus beaux sites touristiques en Auvergne-Rhône-Alpes. France Bleu Isère, France Bleu Drôme Ardèche, France Bleu Pays de Savoie et France Bleu Saint-Étienne Loire s'associent et vous offrent vos entrées pour en prendre plein les yeux en famille !

À gagner du 24 juin au 25 août

Musées, zoo, parcs d'activités, grotte, descente de rivière, accrobranche : voici quelques exemples des nombreuses activités qui vous sont proposées avec le passeport de l'été 2019.

Le Passeport de l'été France Bleu c'est un chéquier qui vous ouvre les portes de 23 sites, valable à chaque fois pour deux personne, dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. De Montélimar à Saint-Étienne, d'Annecy à Vallon-Pont-d'Arc, de Saint-Hilaire-Touvet à Saint-Priest-en-Jarez, parcourez notre sélection, au gré de vos envies et de vos humeurs, profitez-en !

Comment jouer ?

Pour gagner le passeport de l'été, écoutez votre France Bleu, rendez-vous sur la page Facebook de France Bleu Saint-Etienne Loire, France Bleu Isère, France Bleu Drôme Ardèche, France Bleu Pays de Savoie, ou tentez votre chance très prochainement sur cette même page sur francebleu.fr.

Nos sites partenaires en Ardèche

.

Nos sites partenaires dans la Drôme

.

Nos sites partenaires en Savoie

.

Nos sites partenaires en Haute-Savoie

.

Nos sites partenaires en Isère

.

Nos sites partenaires dans la Loire