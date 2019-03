Gagnez un appareil pour fabriquer votre propre purin de plantes

France Bleu Belfort Montbéliard vous offre un appareil pour fabriquer votre purin de plantes

BioMix, une nouvelle façon de jardiner au naturel



Totalement adapté à la permaculture, car on utilise les herbes qui poussent naturellement dans le jardin, le Biomix,

exclusivité de la gamme Hozelock Pure, contribue au jardinage bio et naturel. Il suffit de remplir le seau de plantes fraîches, séchées ou en granulés et d’eau pour fabriquer un purin d’excellente qualité qui traitera et fertilisera le jardin.



Son couvercle innovant, doté d’un mélangeur, pour remuer facilement et uniformément le macérât, et d’une fenêtre transparente pour visualiser la fermentation des plantes, offre un grand confort d’utilisation. Pas besoin d’ouvrir le BioMix et de subir les mauvaises odeurs !

Par ailleurs, son bac intérieur permet une position égouttage, pour filtrer en toute simplicité le purin. Un robinet intégré sert, quant à lui, à récupérer facilement le purin à diluer. Les débris végétaux peuvent être récupérés pour être compostés par la suite. Le bac se déclipse pour nettoyer très facilement le filtre au jet d’eau.

Pour gagner votre appareil pour fabriquer votre purin de plantes c'est très simple: Appelez nous au 03 84 22 82 82 pendant l'émission avec les experts jardin, posez leur votre question et un tirage sera fait parmi toutes les personnes ayant posé une question durant l'émission.