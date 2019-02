Gagnez un bon d'achat de 500€ à dépenser à Ametzondo Shopping

Aviron Bayonnais Rugby Pro et France Bleu Pays Basque solidaires des Restos du coeur pour le match face à Béziers

L'Aviron Bayonnais offre 500 places au profit des Restos du Coeur à l'occasion du match face à Béziers. Faites un don de denrées alimentaires non périssables les 19 et 20 février prochains en vous rendant directement au Stade Jean Dauger entre 10h et 19h.