Gîtes de France de la Drôme sont présents à la foire du Dauphiné du 29 septembre au 7 octobre. Du 17 au 23 et du 24 au 28 septembre, jouez avec France Bleu Drôme Ardèche pour tenter de gagner chaque semaine un chèque-cadeau d'une valeur de 500€ à valoir sur un hébergement des Gîtes de France 26.

Grâce à ce chèque-cadeau, vous pourrez profiter d'un week-end, d'un court ou long séjour en gîte ou chambre d'hôtes en choisissant parmi les nombreux hébergements référencés Gites de France dans la Drôme.

A vous la découverte de la Drôme Provençale, de celle des collines, du Royans-Vercors, de la vallée de la rivère Drôme, du Diois ou de la plaine de Valence.

Chaque jour, à raison de 4 fois entre 6H et 19h, France Bleu Drôme Ardèche diffuse un message vous invitant à appeler très vite au 04.75.40.10.10. Les 3 plus rapides d'entre vous sont sélectionnés et participent vendredi 21 ou vendredi 28 septembre au tirage qui désignera la gagnante / le gagnant de ce chèque-cadeau de 500€. Tirage en direct autour de 18H. Attention, la personne désignée par tirage sera appelé immédiatement et devra répondre avant la fin de la 4eme sonnerie, sous peine de voir un nouveau tirage effectué et un nouveau gagnant désigné, qui devra à son tour décrocher avant la fin de la 4eme sonnerie.

Ecoutez le message que nous diffuserons 20 fois chaque semaine et qui vous invite à vous précipiter au 04.75.40.10.10

Message jeu France Bleu Drôme Ardèche - Gîtes de France 26 Copier

Ce chèque-cadeau est non-fractionnable, utilisable en une fois et sa valeur n'est pas totalement utilisée, il ne sera procédé à aucun remboursement du solde, sous quelque forme que ce soit.

Gîtes de France 26 ont un stand sur la foire du Dauphiné. Ils accueillent celles et ceux qui pensent déjà réserver pour leur prochaine escapade, mais aussi les porteurs de projet. En clair, vous pourrez vous renseigner sur comment ouvrir un gîte ou des chambres d'hôtes et comment bénéficier du référencement et de la structure "Gîtes de France".