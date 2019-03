Gagnez un an de chocolat avec France Bleu Périgord

A l'occasion de la 4ème édition du salon "Passion Chocolat" à Château l’Évêque, France Bleu Périgord vous offre un an de chocolat

Comme dans la chanson les bêtises de Sabine Paturel, vous pourrez dire "j’ai tout mangé le chocolat". Dans le "24 gagnant", votre quizz de fin de matinée sur France Bleu Périgord,on vous offre 1 an de chocolat à l’occasion du salon "Passion Chocolat" de Château l’Evêque. Avant de faire le plein de magnésium, on joue avec l’actualité, le Périgord et votre culture générale dans le "24 gagnant" tous les jours à 11h sur France Bleu Périgord.

Le salon "Passion Chocolat" est organisé par les associations locales, J.J.TEILLET chocolatier et la Municipalité.

A cette occasion, 9 chocolatiers de la Dordogne présenteront leurs produits et leurs créations.

Une Pêche au poisson d'avril et tombola vous sera proposée avec 2000 € de lots.

Un coin détente, café gourmand, vous offrira une petite restauration.

RDV les 6 et 7 avril 2019 de 10h00 à 18h00 dans le château et ses dépendances. Pour vous y rendre, le plan c'est par ICI.

Un petit aperçu du cadre magnifique de la demeure des évêques qui devient haut lieu de la gourmandise, une fois par an, pour le "Passion Chocolat" dont la 4ème édition se tiendra les 6 et 7 avril prochains.

En plus, le chocolat c'est bon pour la santé.

