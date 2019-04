Gagnez un an de sport en salle chez Keep Cool en jouant sur France Bleu Gascogne

Du 8 au 14 avril, jouez sur France Bleu Gascogne pour remporter un an de sport gratuit en salle avec Keep Cool à Mont de Marsan. 7 jours sur 7, vous pouvez disposer d'un suivi personnalisé donné par des coachs diplômés. Pour tenter votre chance, appelez-nous au 05.58.46.50.50 et bonne chance à tous

Du 8 au 14 avril, tous les gagnants de tous les jeux de France Bleu Gascogne se qualifient pour remporter un an de sport gratuit en salle avec Keep Cool à Mont de Marsan. Le nom de l'heureux bénéficiaire sera dévoilé sur notre antenne dimanche 14 avril à 11h50. Pour jouer avec nous, composez le 05.58.46.50.50.

salle de sport Mont de Marsan - Keep Cool

Gagner un an de sport gratuit chez Keep Cool, cela signifie que vous allez bénéficier de tous les avantages qu'offre la salle de sport Montoise à ses adhérents : une salle accessible de 6h à 23h 7 jours sur 7, des coachs diplômés présents tous les jours de 10h à 20h pour être au plus près des adhérents, un suivi personnalisé en fonction de vos objectifs et une carte d’accès valable dans toutes les salles Keep Cool de France.

vue générale salle - Keep Cool

Chez Keep Cool, vous trouvez des activités sportives innovantes : salles de cours à la demande, espace cardio avec TV et internet sur chaque appareil et des machines haut de gamme de renforcement musculaire. Sans oublier le Lady Corner® où les femmes peuvent cibler leurs besoins spécifiques. A Mont de Marsan, Keep Cool, situé 1068 avenue du maréchal Juin, offre sur 400 m² climatisés avec mezzanine un cadre idéal pour cultiver votre forme.