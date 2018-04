Du 9 au 13 avril, France Bleu Gironde vous offre un an d'abonnement au réseau TBM

France Bleu Gironde vous chouchoute et vous fait économiser 438€ soit un abonnement de 1 an pour tous les transports en commun de Bordeaux-Métropole : tram, bus, V3, BatcuB. Pour cela, jouez à Objectif : dune avec Rodolphe Martinez tous les jours à partir de 11h (et avec Jean-Michel Plantey le vendredi), répondez à un maximum de questions (attention aux pièges !), gravissez un maximum de marche, et évitez de mettre en colère la dune du Pilat qui est très moqueuse ! Inscrivez-vous chaque jour dès 10h45 au 05.56.19.10.10.