Gagnez un kit jardinage avec un livre : le grand Larousse des 15 000 plantes et fleurs de jardin

Pour les amoureux du jardin ! France Bleu Elsass vous offre un kit de jardinage accompagné d'un livre pour tout savoir sur les plantes et fleurs du jardin.

Le grand Larousse des 15 000 plantes et fleurs de jardin est composé de deux volumes très complets. Une introduction à la botanique : la vie d’une plante, les différents types de feuilles et de fleurs, les grandes familles et les principales techniques de culture, de taille et de multiplication. Et un Dictionnaire : 15.000 plantes ornementales du monde entier classées par genre de A à Z sous leur nom botanique latin, avec mention de leur nom usuel français et de leurs synonymes. Chaque genre de plante fait l’objet d’une description précise des caractéristiques botaniques et des principales conditions de culture au jardin. Les principales espèces et variétés sont détaillées.

Le Larousse est accompagné du kit de jardinage France Bleu. Des outils pour s'occuper de vos plantes vertes !

France Bleu Elsass vous offre ce bel ensemble pour le jardin

Pour participer, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 7 mai 2017 à minuit. Bonne chance.