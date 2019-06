GAGNEZ un livre collector géant hommage à "Johnny Hallyday"

Ce samedi 15 juin prochain, Johnny Hallyday aurait eu 76 ans. A cette occasion, France Bleu Béarn vous offre cette semaine un cadeau exceptionnel : le livre géant collector "Johnny Hallyday". Ecoutez votre radio jouez à 8h35 et 17h50 jouez au 05 59 98 09 09

Vous êtes fan de Johnny ?

France Bleu Béarn vous offre un livre collector hommage à Johnny Hallyday. Ce livre de 130 pages mesure 55 centimètres de long sur 32 centimètres de large, avec une couverture et une dernière page en métal, pour un total de sept kilos. Un livre format XXL d'une valeur de 495 euros ! Il est en vente sur Amazon et sur le site myjohnny.fr.

Vous retrouvez dans ce livre les plus belles photos de Johnny, pris par une centaine de photographes, ayant suivi Johnny dans les instants clés de sa vie : sur la route, sur scène, avec sa famille et ses amours, sur les plateaux télé et dans les rues d’Hollywood… Découvrez trois générations de photos de votre idole : de sa jeunesse, avec de magnifiques clichés en noir et blanc, de ses immenses succès sur scène, de son amour des motos et du rock … et bien sûr, également de moments plus intimes avec ses proches.

La couverture en métal est un clin d’œil aux innombrables tenues métallisées de Johnny, à ses bijoux, ses motos chromées et à l’esprit du rock’n’roll en général.Un ouvrage fabriqué en France, dans la première Imprimerie Solidaire d'Europe !

Comment participer au jeu ?

Ecoutez France Bleu Béarn toute cette semaine. Tentez votre chance à 8h35 et 17h50. Grâce aux premières secondes d’une chanson de Johnny, découvrez le titre de ce tube de l’idole. Vous participerez ainsi à un grand tirage qui aura lieu vendredi à 8h35. Jouez au 05 59 98 09 09 et en nous appelant aussi directement depuis l'appli mobile France Bleu disponible sur AppStore et Android.