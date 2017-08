Gagnez un lot d'ustensiles Bagrine avec France Bleu Elsass

LA BAGRINE : une innovation alsacienne pour peindre proprement

Jean-Martin Schwaab, son inventeur, a reçu la Médaille d’Or du Concours Lépine lors de la Foire Européenne de Strasbourg 2016 pour la Bagrine. Il s’agit d'une bague métallique amovible et adaptable, déclinée en quatre modèles pour l’égouttage et la pose des pinceaux sur les pots de peinture circulaires, ovoïdes ou rectangulaires de 0,25 à 16 litres. Résultat : pas de coulures, ni de débordement sur les pots ! La Bagrine évite les transvasements en permettant de travailler dans le contenant d'origine. C’est un outil 100 % alsacien depuis sa conception, sa fabrication jusqu’à son emballage. Les produits sont fabriqués à Epfig/67 et conditionnés par l’Adapei du Bas-Rhin à Sélestat.

