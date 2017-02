Gagnez votre Olivier

A l’occasion de la foire de Nîmes les 24, 25, 26 et 27 février, France Bleu Gard Lozère vous offre actuellement un Olivier de plus de 20 ans !

Tous les jours, faites tournez la Grande Roue et remportez un superbe Olivier, arbre légendaire, réputé immortel et véritable symbole de la méditerranée apparu dans le sud de la France sous sa forme sauvage il y a très longtemps : des feuilles fossilisées datant de 8 000 ans avant J-C. ont ainsi été retrouvées à Roquevaire (une de ces feuilles est exposée au musée de l’Olivier à Nyons, dans la Drôme).

Olives © Getty - brytta

C’est en 600 av. J.C. que l'Olivier fut introduit sur nos côtes par les Phocéens lorsqu’ils créèrent Massilia et initièrent les habitants à sa culture.

Comme dans de nombreuses contrées méditerranéennes, l’olivier est devenu un symbole d’identité provençale : il fleure bon le soleil et les cigales, les parfums et les arômes d’une cuisine savoureuse. Mais c’est surtout un arbre riche en mythes et légendes d’abondance, de force, de ténacité et de longévité. Il n’est, en effet, pas rare de trouver des spécimens datant de mille à 2000 ans !

Le plus vieil Olivier du monde, à Vouves, en Crète © Getty - joe daniel price

Arbre plein de noblesse, porteur d’espoir, l'Olivier a conquis le cœur des hommes et la terre des peuples par son utilité sociale, ses qualités et ses vertus alimentaires et médicinales.

