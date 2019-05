Gagnez un pack surf du nouveau magasin Deeply à Hossegor en jouant sur France Bleu Gascogne

Du 27 mai au 2 juin, jouez sur France Bleu Gascogne pour gagner un pack surf offert par le nouveau magasin Deeply à Hossegor. Combinaisons, T-Shirt et short font partie de ce pack. Pour tenter votre chance, appelez-nous au 05.58.46.50.50.

Du 27 mai au 2 juin, tous les gagnants de tous les jeux de France Bleu Gascogne se qualifient afin de remporter le pack surf du nouveau magasin Deeply à Hossegor. Il comprend une combinaison d'été, une combinaison d'hiver, des T-Shirts et des short de surf, tous issus de la collection 2019. Pour repartir avec ce magnifique pack surf de chez Deeply, appelez-nous au 05.58.46.50.50. Le nom de l'heureux gagnant ou heureuse gagnante sera dévoilé dimanche 2 juin à 11h50.

magasin Deeply à Hossegor

Deeply, marque de surf, a ouvert un nouveau pop up store au centre ville d'Hossegor. La marque numéro 1 des combinaisons de surf au Portugal nourrit de grandes ambitions pour le marché français. Elle a centré son activité sur le développement et la commercialisation de combinaisons, ainsi que sur la création de vêtements de mode et de beachwear.

Depuis 2018, Deeply s'associe au développement du surf français en s'engageant auprès de certains des plus gros clubs français comme Biarritz, Anglet, Royan, et dans des écoles de surf sur tout le littoral atlantique.

Maxime Huscenot lifestyle - Carlos Pinto

Deeply soutient aussi les athlètes français en étant sponsor depuis 2018 de Maxime Huscenot et Uhaïna Joly

La marque a signé pour deux ans comme sponsor titre du Pro Anglet 2019 et 2020, une des 3 étapes françaises du circuit mondial de la WSL. Enfin, elle est sponsor depuis 2018 de la plus vieille compétition française : Les Têtards, créée en 1966 et réservée aux plus jeunes.