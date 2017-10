Gagnez un repas en famille, tout compris, à L'Assiette Champenoise chez Arnaud Lallement

L'Assiette Champenoise vous invite en famille (2 adultes et 2 enfants) ...

L'Assiette Champenoise , une histoire de famille.

Jean-Pierre et Collette Lallement ont ouvert leur restaurant en 1975 à Châlons sur Vesles à quelques kilomètres de Reims. A cette période, L'Assiette Champenoise est seulement un restaurant gastronomique et n'a pas d'hôtel. En 1986, ils décident de se développer et déménagent à Tinqueux, juste à côté de Reims. La maison bourgeoise dans laquelle ils emménagent est complétement transformée et devient un hôtel-restaurant. C'est en 1996 que leur fils Arnaud revient pour travailler avec son père et reçoit sa première étoile en 2001 puis la deuxième en 2005.

A la fin de l’année 2010, de grandes constructions sont entreprises, de nouvelles suites sont créées. Entièrement décorées avec un style contemporain, certaines ont un salon zen avec une baignoire balnéothérapie, grande terrasse ou balcon, dressing et salle de douche à l’italienne. En 2014, le Chef reçoit sa 3ème étoile Michelin et est élu Chef de l’année par le Gault & Millau. Aujourd’hui, l’hôtel possède 33 chambres et suites reparties sur 4 étages. Il est équipé d’une piscine couverte et chauffée et un parking privé.

Aujourd'hui, L'Assiette Champenoise c'est, un hôtel 5 étoiles, un restaurant avec 3 étoiles au célèbre Guide Michelin, élu Chef de l'année au Gault et Millau avec une notre de 19,5/20