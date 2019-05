Gagnez un robot de tonte XR1 500 Cub Cadet en jouant sur France Bleu Gascogne

Super cadeau pour celles et ceux qui veulent embellir leur jardin ! Du 13 au 19 mai, jouez sur France Bleu Gascogne pour tenter de gagner le robot de tonte XR1 500 Cub Cadet. Appelez nous au 05.58.46.50.50 et bonne chance à toutes et tous !

Du 13 au 19 mai, tous les gagnants de tous les jeux se qualifient pour remporter un robot de tonte XR1 500 Cub Cadet accompagné de son kit d'installation, d'une valeur de plus de 1000 euros. Il est 100% autonome, ce qui garantit une coupe parfaite dans votre jardin, même dans les zones étroites. A vous de jouer sur France Bleu Gascogne en appelant le 05.58.46.50.50.

Robot de tonte XR1 500 Cub Cadet

Le robot de tonte XR1 500 Cub Cadet est équipé d'un moteur haute performance DC Brush (100 watts) et d'une lame en acier renforcé, qui assure une coupe nette de l'herbe et des bordures. Grâce au système de nettoyage "Mulch cleaner", les résidus de tonte sont automatiquement éliminés. avec une largeur de coupe de 18 cm et une hauteur de coupe ajustable de 15 à 45 mm, le robot de tonte XR1 500 Cub Cadet laisse derrière lui une pelouse impeccablement tondue.