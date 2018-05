Jouez sur France Bleu Belfort Montbéliard avec Stéphane Veaux dans Top Chrono pour gagner un séjour dans un hôtel 4 étoiles

Tous les jours, de lundi à vendredi, entre 11 heures et midi, appelez au 03 84 22 82 82 pour jouer avec Stéphane Veaux.

Si vous êtes sélectionné, nous vous rappellerons et vous devrez répondre à un maximum de questions de culture générale en moins d'une minute.

Si vous êtes le gagnant du jour, vous repartirez avec une radio capsule et vous participerez au tirage au sort du vendredi qui vous permettra de remporter un séjour pour 2 personnes au Château de Courban en Bourgogne offert par France Bleu Belfort Montbéliard et Côte d'Or Tourisme. Le séjour comprend une nuit, un dîner et le petit déjeuner pour 2 personnes et vous aurez accès au spa et vous bénéficierez de 2 entrées pour l'abbaye de Fontenay et 2 entrées pour le musée du Châtillonnais- Trésor de Vix. De quoi visiter cette belle région qu'est la Bourgogne !!