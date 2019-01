Gagnez un séjour à La Cheneaudière à Colroy la Roche

Jouez à Top Chrono pour gagner votre séjour dans un hôtel 5 étoiles à La Cheneaudière à Colroy La Roche

Pour gagner votre séjour à La Cheneaudière c'est très simple :

Appelez nous au 03 84 22 82 82 entre 11 h et 12 h du lundi au vendredi pour vous inscrire à Top Chrono. Si vous êtes sélectionné, nous vous rappellerons et vous devrez répondre à un maximum de questions de culture générale que vous posera Stéphane Veaux. Si vous êtes le gagnant du jour, vous repartirez avec un lot . Les 5 gagnants de la semaine participeront au tirage au sort du vendredi qui leur permettra de remporter ce fabuleux séjour " gourmand et spa" à La Cheneaudière.

Ce séjour comprend :

une nuit en grande suite pour 2 personnes

un dîner gastronomique à 3 plats à la carte selon vos envies (hors boissons)

le petit-déjeuner au buffet

l'accès au "Nature-spa" de 2500 mètres carrés avec 4 piscines, 5 saunas, hammam, bains bois...

Ce séjour , d'une valeur de 810 €, est valable un an, tous les jours sauf périodes rouges ( vendredi soir, samedi soirs et veilles de fêtes )