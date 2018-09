France Bleu Belfort Montbéliard vous offre un séjour dans un hôtel 5 étoiles "La Cheneaudière" à Colroy la Roche en Alsace

Tous les jours , du lundi au vendredi, entre 11h et 12h, jouez à Top Chrono avec Stéphane Veaux. Pour participer, c'est très simple : Inscrivez vous au 03 84 22 82 82 entre 11 et 12h. Si vous êtes sélectionné, nous vous rappellerons. Vous devrez alors répondre à un maximum de questions en une minute. Le gagnant remportera une montre France Bleu Belfort Montbéliard et participera au tirage au sort du vendredi pour remporter son séjour à "La Cheneaudière"

Cet établissement vous propose un séjour pour 2 personnes comprenant une nuit en grande suite, un diner gastronomique à 3 plats à la carte selon vos envies (hors boissons), le petit déjeuner buffet et l'accès au nature spa de 2500 mètres carrés avec 4 piscines, 5 saunas, hammam, bains bois....