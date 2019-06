Gagnez un séjour autour de la truffe dans le Haut-Var Verdon en jouant au "Provence Poursuite"

Jouez au "Provence Poursuite" toute la semaine de 11h à midi et participez au grand tirage pour remporter un séjour dans le Haut-Var Verdon

A gagner du 1er au 5 juillet 2019

Un séjour haut en saveurs dans un domaine trufficole d’exception : le Domaine de Majastre à Bauduen pour deux personnes

Une nuit en chambre double avec petit-déjeuner et un repas de spécialités à la truffe et plats du terroir préparés exclusivement avec les produits du domaine, comprenant l'apéritif, la mise en bouche, l'entrée, le plat, le fromage, le dessert aux truffes et les boissons, mais aussi la démonstration de recherche de truffes (valable jusqu'au 15 octobre 2019).

Le Domaine de Majastre, domaine de 17e siècle, l'une des plus grandes références dans le monde trufficole, propose des chambres et table d'hôtes dans un décor magnifique aux portes des Gorges du Verdon, sur la commune de Bauduen.

Cadeau offert à l'occasion de la Semaine de la truffe d’été à Aups du 6 au 13 juillet.

Comment jouer ?

Appelez du lundi au vendredi le 04 42 38 08 08 dès 11h. Deux candidats participeront à chaque session du "Provence Poursuite". Cédric Frémi leur fera deviner un lieu, un personnage, un film, une spécialité, une commune de la région. Le premier des deux candidats à l'identifier aura deux chances au tirage de vendredi et repartira avec un cadeau aux couleurs de France Bleu Provence. Quant à son adversaire perdant, il sera tout de même inscrit au tirage de vendredi.

Quatre énigmes chaque matin, tout l'été, du lundi au vendredi, de 11h à midi, dans "Le Provence Poursuite" !