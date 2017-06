Jouez aux trésors de Fébus et gagnez un séjour aux bains de secours à Sévignacq-Meyracq

Gagnez une nuit en chambre d'hôtes, 1 repas gastronomique pour 2 personnes (avec un peu de vin , 1 bain et 1 massage + 1 visite et dégustation d'une bergerie pour découvrir les fromages d'Ossau le dimanche

Détente, repos, nature, soins, massages, repas gastronomique, rien n'est trop beau pour vous aux yeux de Fée Bus, qui vous invite aux portes de la Vallée d'Ossau, à Sévignac Meyracq...

En vallée d’Ossau, à 20 km de Pau, au creux d’un vallon à la nature préservée, vous serez accueillis aux Bains Secours, un lieu dédié à la détente et à la gastronomie.

Nul ne sait au juste ni quand ni comment ont commencé l'utilisation des sources des Bains de Secours. Ce dont on est certain c'est que les ancêtres de Jean-Pierre Paroix vivaient déjà au cœur de ce vallon à l'époque où Gaston Fébus, un lointain cousin de notre "Fée Bus" radiophonique, venait y traquer le sanglier ou l’ours brun…

Et c'est dans cet endroit magnifique entouré de nature que vous allez passer votre week-end , en jouant sur France Bleu Béarn.

Bien plus tard Théophile de Bordeu, médecin de Louis XV, fit l’éloge de l’efficacité des eaux de ce petit coin de Béarn. Puis au siècle d’or du thermalisme alors que l’Impératrice Eugénie et tout le gratin de l’aristocratie Européenne prenaient la route des grandes stations pyrénéennes, tout un petit peuple de commerçants, paysans, vignerons et artisans venait soulager ses rhumatismes aux thermes des Bains de Secours. Durant toute la belle saison les propriétaires préparaient les bains, louaient des chambres, vendaient de la soupe et du vin et pour le reste ils étaient paysans parce qu'il fallait vivre toute l'année.

La maison thermale, qui utilise les bienfaits de l'eau depuis plusieurs siècles, vous permettra de goûter au plaisir relaxant des bains ou du hammam ainsi qu’à différents massages de détente proposés par nos praticiens de bien-être. Ces anciens thermes ouvrent leur porte sur un espace intimiste, où un accueil chaleureux et personnalisé vous est réservé. Vous y attendent : le coin Détente à partager entre mère et fille, en couple, entre amis, selon votre envie...

Le Hammam réservé pour vous. Les 6 cabines de bains et de soins. Et le coin secret de la petite source ! Vous y serez pris en charge individuellement, dans une atmosphère de douceur et de bien-être, pour des soins à base de produits naturels et biologiques ; une tisane relaxante vous est offerte à volonté.

Et puis à deux pas des Thermes qui sont compris dans le cadeau, et du fameux restaurant des Bains de Secours : vous attendent les terres du Vallon.

C’est là, sur les prairies de la « Ferme du Vallon », que paissent des brebis Basco-Béarnaises et des vaches Tarines. En dehors de la transhumance estivale dans la vallon d’Arrius (en haute montagne), Laurent et Hanna Paroix nourrissent leurs animaux de l’herbe pacagée et du foin récolté sur la propriété, et les complémentent par de l’aliment sec. Leur lait est transformé en tomes, fromages et produits laitiers, écoulés en vente directe sur le marché des Halles sur le carreau de producteurs à Pau le samedi matin, le marché du hameau à Pau le dimanche matin, le marché de producteurs d'Alandar à Arudy un vendredi sur 2, et au magasin de paysans "Tot de Casa" à Oloron toute la semaine.

L’Ossau-Iraty est un fromage traditionnel du Pays Basque et du Béarn. Il est reconnu en AOC depuis 1980 et en AOP (Appellation d’Origine Protégée – niveau Européen) depuis 1996. C’est un fromage pur brebis au lait entier (lait cru ou lait pasteurisé). L’Ossau-Iraty est issu d’une production fermière ou laitière la seule AOP fromagère du Sud-Ouest.

Venez voir et découvrir la "Ferme du Vallon", où Hanna et Laurent seront ravis de vous présenter leur élevage, et vous expliquer comment, en tant que paysans, ils font leur possible pour rendre leur agriculture viable dans le respect du vivant.

Enfin grâce aux trésors de Fée Bus vous passerez un moment à table inoubliable :

Au restaurant, Jean-Pierre Paroix vous fera goûter sa cuisine à la fois traditionnelle et personnalisée, c’est tout naturellement qu’il s’appuie sur la grande palette de produits agricoles de grande qualité et le patrimoine culinaire riche et varié du Sud Ouest. Il l'interprète librement aux grés de son inspiration avec une pointe de modernité. Titulaire du titre de maître restaurateur, ce qui implique de ne proposer que des plats faits maison, il joue la transparence sur sa carte en listant ses fournisseurs. Le souci permanent d’un bon rapport qualité prix, une cuisine goûteuse, une belle carte de vins et un service chaleureux et décontracté font des Bains de Secours un restaurant très fréquenté par les Béarnais et les touristes, jeunes comme vieux, en famille ou entre amis. Il est préférable de réserver.

Garbure Béarnaise, Saint Jacques marinées aux fruits de la passion, Tartare mangue et avocat, Salade de ris de veau aux cèpes, Terrine de Foie Gras aux kumquats et aux pommes caramélisées, Côtelette de Pigeon au foie gras et aux choux, Foie gras de canard poêlé aux coings, Merlu de ligne aux haricots de maïs, jus de viande, Souris d’agneau glacée avec son jus au thym, Gratin de courge spaghetti, Palette de porc noir de Bigorre, sauce au Madiran et au romarin, rien n’est trop bon pour Jean-Pierre Paroix qui fera de votre repas un moment d’excellence !

Après une belle et grande journée de détente, de découvertes et de plaisirs, vous pourrez profiter de l'une des merveilleuses Chambres d'Hôtes d'Anne-Marie Paroix.

C'est donc dans la maison thermale du 19ème siècle, restaurée avec beaucoup de charme, vous profiterez de ces belles nuits de silence, bercées par le murmure du ruisseau, dans 5 jolies chambres d’hôtes aménagées dans les combles et le premier étage au-dessus des Bains.

Au réveil, vous vous régalerez près de la cheminée d’un petit-déjeuner bio avec pain et délicieuses confitures maison.

Alors à vos téléphone pour joue au 05 59 98 09 09

www.hotel-les-bains-secours.com/