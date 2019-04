Gagnez un séjour 5 étoiles en jouant avec nous !

Détente et sérénité...

Le Prieuré

Le Prieuré

A gagner dans le Meilleur des 4 : une nuit en chambre classique + petit déjeuner + dîner au Prieuré à Villeneuve-lès-Avignon.

Le Prieuré

A deux pas du centre d’Avignon, le Prieuré Baumanière hôtel 5 étoiles Relais & Châteaux, est un subtil mélange entre le passé et le présent. Niché au cœur du village de Villeneuve-lès-Avignon, l’atmosphère et l’âme des lieux invitent à la détente et à la sérénité.

Accueil Restaurant

Tous les jours dés 11h : Le meilleur des 4, c'est le jeu "le petit bac" à la sauce France Bleu Vaucluse ! 3 candidats, 3 lettres et 1 score pour déterminer les 4 finalistes de vendredi.

Tentez votre chance !

Le Meilleur des 4 avec Sabine Maillochon