Gagnez votre séjour en Alsace avec France Bleu Belfort Montbéliard à l'hôtel "Le Clos des Délices"

Un des plus beaux établissements d'Alsace par son cadre naturel. Pour un week-end romantique en amoureux en réservant un séjour dans votre hôtel Spa et Nature de charme en Alsace à Ottrott à côté d'Obernai entre Strasbourg et Colmar au cœur de la route des vins d'Alsace. Plusieurs sentiers balisés,pour découvrir les vestiges du passé comme le mystérieux mur païen et le Mont Ste Odile ou aller aux Châteaux d'Ottrot et sillonner sur la route des vins d'Alsace et admirer les villages avec ses maisons alsaciennes. A votre retour, prenez le temps de vous détendre et laissez vous conseiller pour un massage adapté.

espace bien-être et spa - http://www.leclosdesdelices.com/hotel-ottrott.html

Ce séjour vous fait envie ??

Jouez à Top Chrono tous les jours du lundi au vendredi entre 11h et12h, répondez à un maximum de questions et si vous êtes le gagnant du jour, vous remporterez la montre France Bleu Belfort Montbéliard et vous participerez au tirage au sort du vendredi qui vous permettra de remporter ce fabuleux séjour au Clos des Délices. Le séjour comprend une nuit,les 2 petits déjeuners et l'accès au SPA